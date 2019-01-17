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«Рубин» сыграл вничью в товарищеском матче с румынским клубом «Вииторул»

«Рубин» сыграл вничью в товарищеском матче с румынским клубом «Вииторул»
Футбол / Прочие турниры

Казанский «Рубин» провёл товарищеский матч с румынским клубом «Вииторул». Встреча прошла в Белеке (Турция) и завершилась со счётом 2:2.

Российская команда вышла вперёд под занавес первого тайма – на 41-й минуте голом отметился защитник Ибрагим Цаллагов. В начале второй половины игры, на 46-й минуте, «Вииторул» сравнял счёт, а на 63-й забил второй мяч. Уже спустя минуту «Рубин» восстановил равенство благодаря голу полузащитника Резы Шекари.

Товарищеские матчи (клубы)
17 января 2019, четверг. 12:00 МСК
Рубин
Казань, Россия
2:2
Вииторул
Констанца, Румыния
1:0 – Цаллагов – 41, 1:1 – Хаджи – 47, 1:2 – Вынэ – 62, 2:2 – Шекари – 64

Посмотреть голы можно в официальном «твиттере» «Рубина».

«Рубин» после 17 туров занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 25 очками в активе. В первом матче после зимнего перерыва казанской команде предстоит сыграть с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 3 марта.

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