В январе откроются первые школы «Спартак Юниор»

Московский «Спартак» запустил масштабную программу по подготовке юных футболистов под брендом «Футбольная школа «Спартак Юниор»». Стратегическим партнёром в этом проекте стала крупнейшая в России сеть футбольных школ «Юниор», филиалы которой открыты в 234 городах 20 стран мира, сообщает пресс-служба красно-белых.



Специально для этой программы в академии «Спартака» имени Фёдора Черенкова совместно с «Юниором» разработана методика подготовки юных футболистов, выполнение которой будет осуществляться под тщательным контролем руководства и сотрудников спартаковской кузницы талантов.

Кроме того академия проводит дополнительное образование и стажировки для руководителей школ и для детских тренеров, задействованных в проекте, с последующей их аттестацией.

В январе 2019 года первые школы «Спартак Юниор» откроются в девяти городах. Руководители и тренеры этих школ уже прошли необходимую стажировку и обучение в клубе и академии.