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«Ротор» объявил имя нового наставника клуба

«Ротор» объявил имя нового наставника клуба
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

«Ротор» назвал имя нового главного тренера. Им стал воспитанник волгоградского спортинтерната — 48-летний Игорь Меньщиков, сообщает пресс-служба волгоградского клуба.

Карьеру игрока он начал в «Роторе», в составе которого стал серебряным призёром чемпионата России 1993 года и финалистом Кубка России—1994/95. Затем выступал за липецкий «Металлург», «Сатурн», «Рубин», «Уралан», смоленский «Кристалл», «Лисму-Мордовию», «Ладу-СОК» и владимирское «Торпедо».

Первым тренерским опытом Меньщикова также стал родной клуб, в котором он трудился в 2008-2009 годах. После «Ротора» он работал в ижевском клубе «СОЮЗ-Газпром», а также в «Соколе», «Тюмени» и ижевском «Зените». В июне 2018 года принял молодёжную команду «Ротор-2».

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