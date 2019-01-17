Карпин и Савин обменялись шутливыми сообщениями в «Инстаграме»

Бывший футболист «Локомотива», «Крыльев Советов» и других российских клубов Евгений Савин в своём «инстаграме» в шутливой форме пообщался с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.



Экс-футболист выложил видео, на котором целует живот своей возлюбленной Дарьи, сопроводив его следующей подписью: «Наконец-то я могу назвать себя забивным форвардом».



Карпин так прокомментировал пост Савина: «Наши поздравления. Хоть теперь начал забивать».



Евгений ответил специалисту, пошутив про переход в «Ростов»: «Пора забирать меня в «Ростов». Готов исландский паспорт взять».



Карпин ответил Савину: «Да не, Жень, в РПЛ вратари не как наши Даши, которые всё запускают».

Ранее Карпин отметился в комментариях к посту защитника «Ростова» Сергея Паршивлюка.