Матч Кубка России «Урал» — «Спартак» состоится 7 марта

Ответный четвертьфинальный матч Кубка России «Урала» со «Спартаком», который должен был состояться в конце февраля нынешнего года, перенесён.

«И ещё одна важная новость на сегодня. Ответный матч 1/4 финала Кубка России „Урала“ со „Спартаком“ перенесён с 24 февраля на 7 марта! Игра пройдёт в Екатеринбурге, время станет известно позже», — говорится в официальном «твиттере» екатеринбургского клуба.

Первая встреча команд, прошедшая в Москве на «Открытие Арене», завершилась ничьей – 1:1.

В остальных матчах четвертьфинала Кубка России сыграют следующие пары: «Ростов» – «Краснодар», «Рубин» – «Локомотив» и «Арсенал» — «Оренбург».

С турнирной сеткой Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате».