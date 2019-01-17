Гол Шомуродова не спас Узбекистан от поражения в матче с Японией на Кубке Азии

В матче 3-го тура группового этапа Кубка Азии, который проходит в Объединённых Арабских Эмиратах, сборная Японии обыграла команду Узбекистана со счётом 2:1.

Узбекская команда открыла счёт в матче на 40-й минуте благодаря точному удару нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова. Для форварда этот мяч стал уже четвёртым на турнире (второе место в списке лучших бомбардиров). Однако японцы сравняли уже через три минуты, а на 58-й минуте смогли отличиться ещё раз. За сборную Японии голы забили Йосинори Муто и Цукаса Сиотани.

Таким образом, команда из Японии одержала третью подряд победу и финишировала на первом месте в турнирной таблице группы F, выйдя в плей-офф турнира. Узбекистан оказался на второй строчке и также вышел в плей-офф.

Итоговое турнирное положение в группе F: 1. Япония – 9 очков; 2. Узбекистан – 6; 3. Оман – 3; 4. Туркменистан – 0.