Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Гол Шомуродова не спас Узбекистан от поражения в матче с Японией на Кубке Азии

Гол Шомуродова не спас Узбекистан от поражения в матче с Японией на Кубке Азии
Футбол / Прочие турниры

В матче 3-го тура группового этапа Кубка Азии, который проходит в Объединённых Арабских Эмиратах, сборная Японии обыграла команду Узбекистана со счётом 2:1.

Узбекская команда открыла счёт в матче на 40-й минуте благодаря точному удару нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова. Для форварда этот мяч стал уже четвёртым на турнире (второе место в списке лучших бомбардиров). Однако японцы сравняли уже через три минуты, а на 58-й минуте смогли отличиться ещё раз. За сборную Японии голы забили Йосинори Муто и Цукаса Сиотани.

Таким образом, команда из Японии одержала третью подряд победу и финишировала на первом месте в турнирной таблице группы F, выйдя в плей-офф турнира. Узбекистан оказался на второй строчке и также вышел в плей-офф.

Итоговое турнирное положение в группе F: 1. Япония – 9 очков; 2. Узбекистан – 6; 3. Оман – 3; 4. Туркменистан – 0.

Кубок Азии. Группа F. 3-й тур
17 января 2019, четверг. 16:30 МСК
Япония
2:1
Узбекистан
0:1 – Шомуродов – 40, 1:1 – Муто – 43, 2:1 – Сиотани – 58
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент