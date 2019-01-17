Академия «Барселоны» в России может стать крупнейшей школой клуба в мире

Официальная футбольная школа футбольного клуба «Барселона» (Barca Academy Russia), которая существует в России с 2016 года, входит в топ-3 самых больших зарубежных школ сине-гранатовых в мире. В данный момент академия насчитывает более 500 игроков. Среди зарубежных школ больше воспитанников только у академий в Дели и Сан-Паоло.

Уже в самое ближайшее время Barca Academy Russia может стать крупнейшей в мире. В марте 2019 года открывается новая футбольная база, которая станет уже третьей в Москве. 27 января состоится просмотр в новую школу. Записаться на него можно на сайте академии Barcaacademy.ru.

Просмотр будет организован в три этапа, каждый из которых пройдёт под руководством главного тренера Жорди Гратакоса и других испанских специалистов.

Barca Academy Russia в значительной степени заинтересована в российских молодых талантах. Это уникальная возможность для юных футболистов попасть в самую титулованную футбольную академию мира. Процесс обучения в академии строго регламентирован и проходит по международной методологии клуба под строгим контролем ФК «Барселона». Тренировки проводятся под руководством испанских тренеров из системы ФК «Барселона».