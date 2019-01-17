Ковач: игроки «Баварии» хотят как можно быстрее начать погоню за «Боруссией» Д

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от выездного матча 18-го тура немецкой Бундеслиги с «Хоффенхаймом», который состоится 18 января.

«Вижу, что парни хотят как можно быстрее начать погоню за «Боруссией». Мы хотим победить. «Бавария» должна сделать это, чтобы усилить давление на дортмундцев.

После перерыва не знаешь, как команда войдёт в игру, в каком она состоянии. Как и в начале сезона, мы надеемся стартовать с хорошего результата. Нам это необходимо.

«Хоффенхайм» — чрезвычайно хорошая команда, которой руководит классный тренер. Они определённо усложнят нам жизнь. Это будет очень и очень сложная игра», — приводит слова Ковача пресс-служба мюнхенского клуба.

«Боруссия» Д, набрав 42 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, «Бавария» (36) занимает второе место.