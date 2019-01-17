Вейналдум: было бы глупо сказать, что я не верю в победу «Ливерпуля» в АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум считает, что его команде по силам стать чемпионом в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Было бы глупо сказать, что я не верю в победу «Ливерпуля» в этом сезоне. Если спросить кого-то из «Манчестер Сити» о том, верят ли они, что станут чемпионами, они ответят «да».

Если сказать «нет», это будет плохим знаком, но посмотрим, что произойдёт в конце сезона. Мы сделаем всё возможное, чтобы победить в каждом из оставшихся матчей. Нам предстоит преодолеть ещё долгий путь», — приводит слова Вейналдума Sky Sports.

«Ливерпуль», набрав 57 очков, возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. Последний раз мерсисайдская команда становилась чемпионом Англии в сезоне-1989/90.