Дубль Иглесиаса помог «Эспаньолу» выйти в четвертьфинал Кубка Испании

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Эспаньол» принимал «Вильярреал». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал полузащитник «Эспаньола» Пабло Пьятти, реализовавший пенальти на 34-й минуте. Спустя три минуты преимущество каталонского клуба удвоил нападающий Борха Иглесиас. До перерыва хавбек «Вильярреала» Самуэль Чуквезе сократил отставание. В середине второго тайма Иглесиас оформил дубль.

В первом матче, который состоялся 9 января, была зафиксирована ничья со счётом 2:2. Таким образом, «Эспаньол» вышел в четвертьфинал Кубка Испании, а «Вильярреал» покинул турнир.

Ранее в 1/4 финала Кубка Испании вышли «Валенсия», «Жирона», «Хетафе», мадридский «Реал», «Севилья» и «Бетис».