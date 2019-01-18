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Дубль Иглесиаса помог «Эспаньолу» выйти в четвертьфинал Кубка Испании

Дубль Иглесиаса помог «Эспаньолу» выйти в четвертьфинал Кубка Испании
Футбол / Испания

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Эспаньол» принимал «Вильярреал». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал полузащитник «Эспаньола» Пабло Пьятти, реализовавший пенальти на 34-й минуте. Спустя три минуты преимущество каталонского клуба удвоил нападающий Борха Иглесиас. До перерыва хавбек «Вильярреала» Самуэль Чуквезе сократил отставание. В середине второго тайма Иглесиас оформил дубль.

В первом матче, который состоялся 9 января, была зафиксирована ничья со счётом 2:2. Таким образом, «Эспаньол» вышел в четвертьфинал Кубка Испании, а «Вильярреал» покинул турнир.

Ранее в 1/4 финала Кубка Испании вышли «Валенсия», «Жирона», «Хетафе», мадридский «Реал», «Севилья» и «Бетис».

Кубок Испании. 1/8 финала. 2-й матч
17 января 2019, четверг. 22:30 МСК
Эспаньол
Барселона
3:1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 – Пьятти – 34 (пен), 2:0 – Иглесиас – 37 (пен), 2:1 – Чуквезе – 42, 3:1 – Иглесиас – 74
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