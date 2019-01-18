Ф. де Йонг — о своём будущем: не собираюсь принимать поспешное решение

Полузащитник амстердамского «Аякса» Френки де Йонг признался, что пока не определился с выбором клуба, в котором продолжит карьеру.

«Я не собираюсь принимать поспешное решение, но мне самому хочется, чтобы всё прояснилось как можно скорее. Не знаю, объявлю ли о своём решении публично.

Слухи о «Барсе»? Когда я был в Барселоне, люди подумали, что я подпишу контракт с сине-гранатовыми, но это не так», — приводит слова де Йонга Fox Sports Asia.

По информации СМИ, главными претендентами на Френки считаются «Барселона» и «ПСЖ». Ранее сообщалось, что 21-летний полузащитник склоняется к варианту с переходом в стан действующих чемпионов Франции.

В нынешнем сезоне нидерландской Эредивизии де Йонг забил 3 гола в 15 матчах.