«Боруссия» Д готова продать Вайгля за € 25 млн

Руководство дортмундской «Боруссии» готово рассмотреть предложения других клубов по трансферу полузащитника Юлиана Вайгля, сообщает Le Parisien.

Дортмундцы хотят выручить с продажи 23-летнего немца не менее € 25 млн. Главным претендентом на игрока считается французский «ПСЖ».

Действующий контракт Вайгля с «Боруссией» рассчитан до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги полузащитник забил один гол в четырёх матчах.

«Боруссия», набрав 42 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии. В игре 19-го тура команда Люсьена Фавра встретится с «РБ Лейпциг». Матч пройдёт в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» 19 января и начнётся в 20:30 мск.

Статистика игроков Бундеслиги доступна на «Чемпионате».