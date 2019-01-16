Руководство «Боруссии» Д решило не продавать футболистов «Баварии»

Руководство дортмундской «Боруссии» приняло решение не продавать футболистов команды «Баварии», сообщает Bild.

По информации издания, такое решение внутри клуба было принято для того, чтобы составить мюнхенской команде конкуренцию в борьбе за чемпионский титул в Бундеслиге. Отмечается, что это одна из причин, по которой «Боруссия» зимой продала Кристиана Пулишича «Челси», а не «Баварии».

После 17 туров этого сезона чемпионата Германии «Боруссия» (42) лидирует в турнирной таблице, «Бавария» (36) – на второй строчке. Посмотреть полную турнирную таблицу можно на «Чемпионате».

«Бавария» выигрывала чемпионат Германии шесть последних сезонов подряд. «Боруссия» в последний раз становилась чемпионом страны в 2012 году.