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Руководство «Боруссии» Д решило не продавать футболистов «Баварии»

Руководство «Боруссии» Д решило не продавать футболистов «Баварии»
Футбол / Германия

Руководство дортмундской «Боруссии» приняло решение не продавать футболистов команды «Баварии», сообщает Bild.

По информации издания, такое решение внутри клуба было принято для того, чтобы составить мюнхенской команде конкуренцию в борьбе за чемпионский титул в Бундеслиге. Отмечается, что это одна из причин, по которой «Боруссия» зимой продала Кристиана Пулишича «Челси», а не «Баварии».

После 17 туров этого сезона чемпионата Германии «Боруссия» (42) лидирует в турнирной таблице, «Бавария» (36) – на второй строчке. Посмотреть полную турнирную таблицу можно на «Чемпионате».

«Бавария» выигрывала чемпионат Германии шесть последних сезонов подряд. «Боруссия» в последний раз становилась чемпионом страны в 2012 году.

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