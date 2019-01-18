Инфантино: 48 сборных могут сыграть уже на ЧМ-2022

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, что чемпионат мира 2022 года в Катаре может пройти с участием 48 сборных, а не 32. Предполагалось, что расширение состоится с 2026 года.

«Расширение числа участников с 2026 года признано всеми хорошим решением, и мы изучаем возможность провести его уже в 2022 году. Большинство федераций хотели бы, чтобы это произошло. Но надо изучить возможности организаторов. Конечно, будет сложно провести чемпионат мира с 48 сборными в Катаре. Идея в том, чтобы провести несколько матчей в соседних странах», — цитирует президента ФИФА AFP.

Ранее в Катаре заявили, что не готовы к увеличению числа участников турнира до 48 сборных. В ответ глава организации предложил провести ряд матчей в соседних странах.