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Инфантино: 48 сборных могут сыграть уже на ЧМ-2022

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Инфантино: 48 сборных могут сыграть уже на ЧМ-2022
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, что чемпионат мира 2022 года в Катаре может пройти с участием 48 сборных, а не 32. Предполагалось, что расширение состоится с 2026 года.

«Расширение числа участников с 2026 года признано всеми хорошим решением, и мы изучаем возможность провести его уже в 2022 году. Большинство федераций хотели бы, чтобы это произошло. Но надо изучить возможности организаторов. Конечно, будет сложно провести чемпионат мира с 48 сборными в Катаре. Идея в том, чтобы провести несколько матчей в соседних странах», — цитирует президента ФИФА AFP.

Ранее в Катаре заявили, что не готовы к увеличению числа участников турнира до 48 сборных. В ответ глава организации предложил провести ряд матчей в соседних странах.

ФИФА рассматривает вариант проведения некоторых игр ЧМ-2022 за пределами Катара
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