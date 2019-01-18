Рапопорт: сегодня у «Зенита» нет таких сильных исполнителей, как Халк и Витсель

Бывший спортивный директор и наставник «Зенита» Борис Рапопорт оценил выступление петербургского клуба, который после 17 туров единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

«Команда вышла в плей-офф Лиги Европы, где достался соперник, с которым можно играть. В чемпионате, благодаря осеннему спаду, который стал традиционным, к нам подтянулась целая группа команд. Поэтому предстоит очень тяжёлая весенняя часть. Хотя изначально складывалось впечатление, что будем уверенно лидировать. Однако сегодня у Семака нет таких сильных исполнителей, которые были в то время, когда играли Халк, Витсель, Данни, Гарай, Кержаков… Состав достаточно ровный. Нет большой конкуренции.

В то же время главный тренер провёл огромную работу, разобрался с теми игроками, которых отдавали в аренду, кого-то вернул, с кем-то расстался. И сейчас, наверное, он понимает, какие позиции надо усиливать. Хотя с имеющимся составом можно выигрывать чемпионат. Но в Лиге Европы сложно предположить, что с тем подбором футболистов, какие на сегодняшний момент в «Зените» есть, мы сможем добиться результатов", — цитирует Рапопорта «Спорт уик-энд».