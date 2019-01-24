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Источник: «ПСЖ» договорился с «Зенитом» о трансфере Паредеса за € 47 млн

Фото: fc-zenit.ru
Источник: «ПСЖ» договорился с «Зенитом» о трансфере Паредеса за € 47 млн
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес продолжит карьеру в «ПСЖ», сообщает L’Équipe.

Руководство парижан уже договорилось о трансфере с клубом из Санкт-Петербурга. За 24-летнего игрока действующие чемпионы Франции заплатят € 47 млн.

В ближайшее время Паредес пройдёт медобследование, после чего заключит с «ПСЖ» контракт на 4,5 года — до конца сезона-2022/23.

Леандро выступает за «Зенит» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги аргентинский полузащитник забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 15 матчах.

«ПСЖ», набрав 53 очка, возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1. В матче 22-го тура команда Томаса Тухеля сыграет с «Ренном». Встреча пройдёт в Париже на стадионе «Парк де Пренс» 27 января.

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