«Эспаньол» и «Бетис» не выявили победителя в 1-м матче 1/4 финала Кубка Испании

В первом четвертьфинальном матче Кубка Испании «Эспаньол» на своём поле принимал «Бетис». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал нападающий каталонской команды Борха Иглесиас, отличившийся на 27-й минуте после передачи полузащитника Пабло Пьятти. Клуб из Севильи ушёл от поражения благодаря форварду Арнальдо Антонио Санабрии, который забил в концовке игры, голевой пас в актив записал нападающий Серхио Леон.

Ответный матч команды проведут в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Встреча состоится 30 января и начнётся в 21:30 мск.

Турнирную сетку и расписание игр нынешнего сезона Кубка Испании можно посмотреть на «Чемпионате».