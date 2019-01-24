Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

«Эспаньол» и «Бетис» не выявили победителя в 1-м матче 1/4 финала Кубка Испании

«Эспаньол» и «Бетис» не выявили победителя в 1-м матче 1/4 финала Кубка Испании
Футбол / Испания

В первом четвертьфинальном матче Кубка Испании «Эспаньол» на своём поле принимал «Бетис». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал нападающий каталонской команды Борха Иглесиас, отличившийся на 27-й минуте после передачи полузащитника Пабло Пьятти. Клуб из Севильи ушёл от поражения благодаря форварду Арнальдо Антонио Санабрии, который забил в концовке игры, голевой пас в актив записал нападающий Серхио Леон.

Ответный матч команды проведут в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Встреча состоится 30 января и начнётся в 21:30 мск.

Турнирную сетку и расписание игр нынешнего сезона Кубка Испании можно посмотреть на «Чемпионате».

Кубок Испании. 1/4 финала. 1-й матч
24 января 2019, четверг. 21:30 МСК
Эспаньол
Барселона
1:1
Бетис
Севилья
1:0 – Иглесиас – 27, 1:1 – Санабрия – 81
Переход де Йонга в «Барсу» поможет главному сопернику «Аякса». Как это возможно?
На трансферном рынке всё переплетено.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент