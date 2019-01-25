Рейнгольд: гол в ворота «Ростова» нужен был больше Глушакову, нежели «Спартаку»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением по поводу предстоящего матча красно-белых с «Зенитом» на турнире «Кубок Матч Премьер» в Катаре.

«Не надо придавать большого значения играм турнира в Катаре. Идёт подготовка команд к сезону. «Локомотив», «Спартак», «Ростов» и «Зенит» готовятся к сезону, самое главное – выдержать линию подготовки, сделать так, чтобы футболисты были готовы к приличным нагрузкам и не получили травм. Команды в Катаре играют осторожно. Я это приветствую, потому что можно на ровном месте сломаться и не доиграть сезон. Что касается игрового почерка, то «Зенит» выглядит неудачно. Но сейчас идёт лишь подготовка к сезону.

«Спартак» тоже ничего особенного не показал в игре с «Ростовом», выиграл вообще абсолютно случайно. Выиграл и выиграл, проявил волевые качества. Гол в ворота «Ростова» нужен был больше Глушакову, нежели «Спартаку». Если говорить о «Зените», то команда не укомплектована. Не хватает игроков высокого уровня. Сейчас ещё Паредеса потеряет команда из Петербурга. Проблема в том, что мастеров нет", — цитирует Рейнгольда «Спорт уик-энд».