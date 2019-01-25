Контракт Жардима с «Монако» будет рассчитан до 2021 года

Сегодня «Монако» должен официально объявить о возвращении в клуб бывшего главного тренера команды Леонарду Жардима. Как сообщает L’Équipe, соглашение с 44-летним специалистом будет подписано до лета 2021 года.

Жардим тренировал «Монако» с 2014 года. Под его руководством клуб становился чемпионом Франции в сезоне-2016/17. 11 октября 2018 года специалист был отправлен в отставку после серии неудовлетворительных результатов.



13 октября преемником Жардима стал Анри, но при нём клуб одержал всего две победы в 12 матчах чемпионата Франции, занял последнее место в группе Лиги чемпионов, а также вылетел из Кубка Франции. 24 января «Монако» отстранил Анри от исполнения обязанностей главного тренера команды до вынесения окончательного решения.