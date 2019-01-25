«Балтика»: благодарим Касаева за отказ от требования выплаты премиальных

По соглашению сторон «Балтика» и полузащитник Алан Касаев расторгли контракт. Футболист выступал в калининградском клубе на правах аренды, которая была рассчитана до конца сезона-2018/19. Касаев был арендован у московского «Локомотива».



«Благодарим Алана за игру и за отказ от требования выплаты премиальных. Эти финансовые средства пойдут на развитие детско-юношеского футбола. Желаем Алану успешного продолжения карьеры!» — говорится на официальном сайте «Балтики».

32-летний Касаев на протяжении карьеры помимо «Локомотива» выступал за «Титан», «Шинник», «Зенит», «Аланию», «Кубань», «Рубин» и московское «Динамо». В российской Премьер-Лиге и еврокубках Касаев провёл более 200 матчей. Он двухкратный чемпион России (2009, 2017/2018), трёхкратный обладатель Кубка России (2011/12, 2014/15, 2016/17) и двухкратный обладатель Суперкубка России (2010, 2012).