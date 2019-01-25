Эмери: не был удивлён, когда «Манчестер Юнайтед» уволил Моуринью

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о своей реакции на новость об отставке Жозе Моуринью с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» в середине декабря.



«Я не был удивлён, потому что думаю, что они способны побеждать регулярно. В этой команде полно сильных футболистов, которые горят желанием выиграть Премьер-лигу. Это нормально. Они могут бороться за титул, но реальность такова, что они потеряли очень много очков в этом сезоне», — приводит слова Эмери Manchester Evening News.



Напомним, Моуринью был уволен из «Манчестер Юнайтед» в середине декабря после поражения в матче с «Ливерпулем» со счётом 1:3. За два с половиной сезона у руля «красных дьяволов» португальский специалист привёл команду к победам в Лиге Европы, Кубке английской лиги и Суперкубке Англии.

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