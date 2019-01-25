Эмери рассказал о несостоявшемся переходе Алексиса Санчеса в «ПСЖ»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери в преддверии матча с «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Кубка Англии оценил способности нападающего «красных дьяволов» Алексиса Санчеса, а также вспомнил о несостоявшемся переходе чилийца в «Пари Сен-Жермен» прошлой зимой.



«Я уважаю Алексиса. В последнее время он оставался на скамейке запасных, но если он выйдет на поле, нам нужно будет постараться, чтобы остановить его, ведь он очень хороший игрок. «Юнайтед» стал другой командой. Не знаю, почему, но они стали играть более уверенно.



Алексис – отличный игрок, и когда я работал в «Пари Сен-Жермен», мы считали, что он может нам помочь. Мы рассматривали множество футболистов, и одним из вариантов был Санчес. Но тогда его переход было невозможно осуществить», — цитирует Эмери Manchester Evening News.

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