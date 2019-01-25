«Тюмень» арендовала полузащитника ЦСКА Гордюшенко

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко перешёл в «Тюмень». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Тюменский клуб арендовал футболиста до конца нынешнего сезона. В этом сезоне хавбек принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги, в которых в общей сложности провёл на поле 24 минуты, и стал автором одной результативной передачи.

21-летний Гордюшенко является выпускником ДЮСШ ЦСКА. В 2016 году он забил первый гол в истории стадиона «ВЭБ Арена», отличившись в товарищеской встрече с московским «Торпедо» (3:0). В составе «армейского» клуба хавбек дважды становился серебряным призёром чемпионата России, а также обладателем Суперкубка России. Его контракт с московским клубом действует до лета 2020 года.