Федун: «Спартак» не собирается продавать Адриано и Зе Луиша

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба нападающих Луиса Адриано и Зе Луиша.

«Ни по Луису Адриано, ни по Зе Луишу у нас не было конкретных предложений. У обоих футболистов есть фиксированная выкупная цена. Мы не собираемся их продавать», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Адриано забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи в 14 матчах. В активе Зе Луиша 7 мячей в 14 встречах.

Сегодня, 25 января, «Спартак» проведёт матч с «Зенитом» из Санкт-Петербурга в рамках турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер». Встреча состоится в Дохе (Катар) на стадионе «Аспир-Центр» и начнётся в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.