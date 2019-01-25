Федун прибыл на матч «Зенит» — «Спартак»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прибыл на матч 2-го тура турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер» с «Зенитом», который состоится сегодня, 25 января. Встреча пройдёт в катарской Дохе на стадионе «Аспир-Центр». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, что в 1-м туре турнира «Зенит» проиграл «Локомотиву» со счётом 1:3, а «Спартак» победил «Ростов» (2:1).

Матч «Зенит» — «Спартак» начнётся в 18:30 мск.

В нынешнем сезоне команды уже встречались в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч состоялся 2 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершился вничью со счётом 0:0.

После 17 туров «Зенит», набрав 34 очка, лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (28) занимает четвёртое место.