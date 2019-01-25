Симеоне: Мората ещё не перешёл в «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне сообщил, что сделка о переходе в мадридский клуб нападающего лондонского «Челси» Альваро Мораты ещё не завершена.

«Мората ещё не перешёл в „Атлетико“. Пока что этого не свершилось. Важно то, что произошло. Если трансфер Мораты произойдёт, тогда я выскажу своё мнение на этот счёт.

Я по-прежнему рассчитываю на Калинича, а также всех игроков, которые находятся в нашей команде, травмированы они или нет, и пытаются добиться максимальных результатов.



Калинич вёл себя профессионально с тех пор, как перешёл в «Атлетико». И вы знаете меня, я отношусь к игрокам так же, как они относятся к своей ежедневной работе. Со спортивной точки зрения он прибавил в последнее время», — приводит слова Симеоне AS.