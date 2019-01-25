Семья Салы продолжит поиск футболиста в частном порядке

Семья пропавшего аргентинского нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы собирается продолжить поисковую операцию. Об этом сообщает Ole.

По данным источника, семья футболиста планирует нанять лодки и водолазов, чтобы попытаться найти Салу.

Ранее сообщалось, что полиция острова Гернси прекратила активные поиски пропавшего самолёта с Салой. В полиции сочли, что обнаружить живыми Салу и пилота уже нет шансов. С этим оказались несогласны родственники игрока.

21 января вечером 28-летний Сала попрощался с бывшими партнёрами по «Нанту» и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров, после чего начались его поиски. Во время полёта Сала сумел отправить сообщение, в котором сказал, что самолёт вот-вот развалится.