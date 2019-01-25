Месси призвал полицию продолжить поиски самолёта с Салой

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в своём «инстаграме» выступил в призывом продолжить поиски пропавшего самолёта, на борту которого находился новичок «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.



«Пока остаётся хоть какая-то надежда, прошу вас – пожалуйста, не прекращайте поиски Эмилиано. Все мои силы и поддержка с его родными и друзьями», — говорится в сообщении Месси.



Напомним, в это трансферное окно Сала перешёл в «Кардифф» из «Нанта». Вечером 21 января нападающий попрощался с бывшими партнёрами по французской команде и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Накануне, 24 января, полиция решила прекратить поисковую операцию.

Пилот самолёта с Салой не имел лицензии для платных перелётов