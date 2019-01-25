«Лех» объявил о переходе Жамалетдинова

Польский футбольный клуб «Лех» объявил о переходе нападающего московского ЦСКА Тимура Жамалетдинова.

21-летний российский игрок пополнил ряды «Леха» на правах аренды до конца нынешнего сезона. В соглашении между клубами прописана опция выкупа.

Фото доступно на странице «Леха» в «Твиттере».

«Лех» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Польши, набрав 33 очка. В своей истории клуб семь раз становился чемпионом Польши, что является пятым результатом в истории страны.

Жамалетдинов является воспитанником ЦСКА. В этом сезон он принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги (в четырёх — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей. На его счету также два матча в Лиге чемпионов. Контракт Жамалетдинова с московским клубом действует до лета 2020 года.