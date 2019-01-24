Гришин: для Жамалетдинова переход в «Лех» является шагом вперёд

Бывший тренер дубля московского ЦСКА Александр Гришин прокомментировал переход на правах аренды нападающего «армейцев» Тимура Жамалетдинова в польский клуб «Лех».

«Для Тимура переход в «Лех» является шагом вперёд. Лучше играть, чем сидеть на скамейке запасных. К тому же в «Лехе» сейчас работает такой специалист, как Адам Навалка, который был главным тренером сборной Польши. Не знаю, обговаривал ли он с тренерским штабом ЦСКА этот шаг, но решение уехать было верным», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Жамалетдинов является воспитанником ЦСКА. В этом сезоне он принял участие в 12 матчах Российской Премьер-лиги (4 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Тимура с московским клубом действует до лета 2020 года.