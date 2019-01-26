Сульшер выиграл 8 первых матчей на посту тренера «Манчестер Юнайтед»

В выездном матче 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл лондонский «Арсенал» со счётом 3:1. Эта победа стала восьмой кряду для Уле-Гуннара Сульшера после назначения на должность исполняющего обязанности главного тренера команды.

Под руководством норвежца «красные дьяволы» одержали шесть побед в английской Премьер-лиге и две — в Кубке Англии.

Победная серия Сульшера — рекордная в истории «Манчестер Юнайтед». Предыдущее достижение принадлежало сэру Мэтту Басби, выигравшему первые пять матчей на посту наставника команды.

Напомним, Уле-Гуннар сменил в «МЮ» португальца Жозе Моуринью, который был уволен в середине декабря 2018 года.

«Красные дьяволы», набрав 44 очка, занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ.