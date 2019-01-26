Тренер «Нанта»: это позор — прекращать поиски Салы просто так

Главный тренер «Нанта» Вахид Халилходжич прокомментировал решение полиции острова Гернси прекратить активные поиски пропавшего самолёта, на борту которого находился новичок «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.

«Это позор — прекращать поиски просто так. У людей есть обязательство и задача — найти пропавшего человека. Прекращение поисков — это отвратительно. Нельзя бросать всё вот так. Это неприемлемо. Представляете себе чувства его семьи?» — приводит слова Халилходжича AP.

21 января вечером 28-летний Сала попрощался с бывшими партнёрами по «Нанту» и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров, после чего начались его поиски. Во время полёта Сала сумел отправить сообщение, в котором сказал, что самолёт вот-вот развалится.