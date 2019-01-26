Эмери: «Арсеналу» нужно сделать акцент на АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:3) в матче 1/16 финала Кубка Англии.

«У них была убийственная реализация на протяжении всех 90 минут. У нас были моменты, но мы не смогли их реализовать. Из этого сложился результат. Мы играли против соперника, находящегося в хорошей форме. Наш план на игру работал хорошо, у нас было давление, были моменты, во втором тайме пришлось рисковать. Мы заслуживали большего. Проиграли, но я доволен нашей работой.



Надеюсь, что у нас несерьёзные травмы. У Сократиса — голеностоп. У Косельни, возможно, перелом челюсти. Он поехал в больницу, так что будем ждать. У нас много серьёзных травм, как у Эктора Бельерина.

Нам нужно думать о Премьер-лиге. Мы обыграли «Челси». Нужно сделать акцент на этом турнире. У нас есть и другое важное соревнование – Лига Европы», — цитирует испанского специалиста BBC.