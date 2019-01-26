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ЦСКА отправился на второй сбор

ЦСКА отправился на второй сбор
Футбол / РПЛ

Сегодня, 26 января, утром после нескольких выходных дней футболисты ЦСКА отправились на второй учебно-тренировочный сбор в Испанию, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Из Москвы в Аликанте вылетела только часть московской команды — преимущественно молодые российские футболисты и персонал, которые возвращались домой между сборами. Остальные игроки и большинство тренеров присоединятся к команде непосредственно в Кампоаморе.

После 17 туров этого сезона Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка. В первом после зимнего перерыва матче РПЛ «армейцы» 3 марта на выезде встретятся с тульским «Арсеналом».

Посмотреть видео можно в «Твиттере» Олега Лысенко.

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