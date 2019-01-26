Тренер «Сассуоло»: уход Боатенга в «Барселону» — большая потеря для клуба

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби прокомментировал уход полузащитника Кевина-Принса Боатенга в «Барселону».



«Уход Боатенга — большая потеря для „Сассуоло“, потому что мы действительно во многом опирались на него в тактическом смысле. Тем не менее совместно с руководством клуба мы решили отпустить его, потому что была уникальная возможность, которую Боатенг больше никогда не получит. Думаю, было правильно дать ему шанс попробовать силы. Все игроки рады за него, это должно мотивировать их. Если „Барселона“ выбрала 31-летнего футболиста, значит, у многих других тоже есть шанс сделать большой шаг в карьере», — приводит слова Де Дзерби Football Italia.



Напомним, накануне Боатенг дебютировал в составе «Барселоны» в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании с «Севильей» (0:2).