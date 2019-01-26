Мелкадзе: Заболотный — большой профессионал! Такой, мини-Роналду

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе поделился мнением о нападающем «Зенита» Антоне Заболотном, с которым вместе выступал в «Тосно».

«Антон — большой профессионал! Приходит за час до каждой тренировки, разминается, работает индивидуально. Такой мини-Криштиану Роналду. Как-то читал в книге Фердинанда, что однажды на сборах он обыграл Роналду в настольный теннис. Так, Криштиану купил домой стол, две недели тренировался, приехал на базу и бросил вызов Фердинанду. И обыграл его. Только тогда успокоился. Вот в этом весь Криштиану Роналду.

Заболотный — такой же. Всегда готовится, следит за мышцами. Питается правильно, ходит в тренажёрку постоянно. Профессионал, говорю же», — сказал Мелкадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.