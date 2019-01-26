Комбаров тренируется в общей группе, Боккетти занимается с физиотерапевтом

«Спартак» приступил к восстановительной тренировке после матча товарищеского турнира Кубок Матч Премьер с «Зенитом» (3:0), сообщает пресс-служба московской команды.



Защитник красно-белых Сальваторе Боккетти набирает форму и занимается на поле с физиотерапевтом без ограничений. Защитник Дмитрий Комбаров вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака». В целях профилактики по индивидуальному плану работают игроки Луис Адриано, Михаил Игнатов и Александр Ломовицкий.



Благодаря победе «Спартак», набрав 6 очков, возглавляет таблицу товарищеского турнира в Катаре, «Зенит» (0) — на последнем, четвёртом месте. В следующем матче команда из Санкт-Петербурга 28 января сыграет с «Ростовом», а красно-белые через день встретятся с московским «Локомотивом».

Голы Глушакова, Мелкадзе и Адриано в видеообзоре матча «Зенит» — «Спартак»