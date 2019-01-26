Адвокат Мамаева: возможно, цель следствия — облегчить финальный приговор

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, не исключил, что целью следствия до рассмотрения дела может быть создание наибольшего срока содержания его клиента под стражей.

«Возможная цель следствия — до рассмотрения дела по существу максимально создать наибольший срок содержания под стражей. Может, по их мнению, это облегчит финальный приговор. Не могу понять логику следствия, но вижу бездействие, которое влечёт продление сроков. Чем руководствуется следствие, принимают ли следователи решения самостоятельно, не знаю. Логики и понимания тут нет, можно строить любые предположения, но закон здесь нарушен. К сожалению, следствие по данному делу не проявляет независимость, а явно демонстрирует обратное.

Исходя из обвинений, которые предъявлены всем фигурантам, а одно из них тяжкое — хулиганство, срок содержания под стражей могут продлевать вплоть до 12 месяцев. Однако после шести месяцев нужно будет обосновывать, что дело представляет особую сложность в расследовании. В нашем случае это явно не соответствует действительности. До шести месяцев могут просить ещё раз продлить сроки содержания под стражей, а под арестом они находятся почти четыре месяца — с октября. И всё это для того, чтобы только решить те чисто технические процессуальные вопросы, под которые ранее уже продлевался срок стражи. Но из-за бездействия и волокиты они остаются неисполненными», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.