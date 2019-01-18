«Предоставьте Кокорину бассейн – разве вы не видите, что ему там плохо?»

Главного пиарщика «Ростова» подозревают в даче взятки полицейскому
rostovchanin-1990:
— Вот пиарщик «Ростова» и сам себя пропиарил))
«Тоттенхэм» готов продать «Реалу» Кейна за € 350 млн
sluis-genesys:
— С такими ценами и на Заболотного цена может резко подскочить до 40-50 тысяч рублей.
Олссон: когда моя девушка узнала, что я переезжаю в Россию, сразу сказала: «Нет»
liar-liar:
— Чемп со своей рубрикой «Красота дня», похоже, некоторых подруг футболистов все-таки запугал.
ЦСКА опубликовал видео из архива под грифом «секретно» с шеф-поваром Слуцким
davidbeckham7:
— Главное — хорошо всегда прожаривать свининку.
Маркевич: сейчас однозначно не поехал бы работать в Россию, это нереально
tor777:
— Очень полезный тренер, 30 лет 15 клубов. Однолюб, стабильность, долгосрочная перспектива.
Геркус: я устал от «Ягуара»! Никому не советую
killermixspice57:
— Это ваш ягуар стоит около входа?
— Да.
— Можно я допью?
Геркус: «Локомотив» мог получить € 50 млн за 4 игроков, но Сёмин выступил против
borrachito:
— Это кто там стоил 50 млн? 40 — понятно, Ротенберг, кто остальные трое?
Геркус: другой клуб РПЛ брал Рыбуся за € 3,2 млн, а мы — за € 1,75. Кто молодец?
masturbinho:
— Геркус, тебе что, админку выдали?
Эмери: иногда тренеру нужно спровоцировать разногласия с футболистами
Warlocksoft:
— Так вот что это было? — удивился Дзюба — ТРЕНЕРИЩЕ!!!
Селюк назвал две причины, по которым «Зениту» стоит подписать контракт с Яя Туре
ska-zenit-44:
— Я могу назвать причину, по которой его не будет в «Зените».
Рыжиков — о ситуации Кокорина и Мамаева: над людьми просто издеваются
ash0tcumsh0t:
— Кокорин и Мамаев над людьми тоже просто издевались.
Общественный деятель Пятницкий: матч в СИЗО будет нарушением закона
columbus1:
— Судьба у пацанов такая — закон нарушать…
«Зенит» хотел включить Краневиттера в сделку по Акунье, «Спортинг» отказался
Porno:
— «Спортинг», как и любой другой клуб мира, мечтает о Заболотном, зачем им этот Краневитер.
«ПСЖ» предложил «Зениту» € 35 млн за Паредеса
gugogro:
— А чего ждут «Бавария», «Ювентус» и «Барселона»? Неужели не включатся в борьбу за Паредеса?
Роман Ерёменко подписал контракт с «Ростовом»
Officerpechorin:
— «Спартак» молодцы, конечно: потренировали, вылечили и отпустили к конкуренту.
Кокорин: мучают боли в колене, потому что физических нагрузок не хватает
columbus1:
— Предоставьте пацану бассейн! Сауну… и тёлок… Неужели не видите, что ему там плохо?
Гол Караваева помог «Витессу» одержать победу в первом матче с Березуцкими
eniza:
— По заголовку такое чувство, что «Витесс» играл с Березуцкими.
kara228:
— «Витесс» Слуцкого и Березуцких с Караваевым одержал победу над клубом, в котором нету Слуцкого с Березуцкими и Караваева.
Инс: любой мог сделать то, что сделал Сульшер в «Манчестер Юнайтед»
Gracio:
— Его Мостовой, что ли, укусил?
zenspb123:
— Любой не любой, но каждый второй на чем.ком точно смог бы.