Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Хетафе» — «Алавес». 18 января. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Матч Мамаева в СИЗО, переход Паредеса – комментарии читателей «Чемпионата»

Александр Кокорин
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
«Предоставьте Кокорину бассейн – разве вы не видите, что ему там плохо?»
«Ягуар» для Геркуса, сауна для Кокорина и свининка для Слуцкого. Новая порция шуток от читателей.
Футбол

Главного пиарщика «Ростова» подозревают в даче взятки полицейскому

rostovchanin-1990:
— Вот пиарщик «Ростова» и сам себя пропиарил))

«Тоттенхэм» готов продать «Реалу» Кейна за € 350 млн

sluis-genesys:
— С такими ценами и на Заболотного цена может резко подскочить до 40-50 тысяч рублей.

Олссон: когда моя девушка узнала, что я переезжаю в Россию, сразу сказала: «Нет»

liar-liar:
— Чемп со своей рубрикой «Красота дня», похоже, некоторых подруг футболистов все-таки запугал.

ЦСКА опубликовал видео из архива под грифом «секретно» с шеф-поваром Слуцким

davidbeckham7:
— Главное — хорошо всегда прожаривать свининку.

Маркевич: сейчас однозначно не поехал бы работать в Россию, это нереально

tor777:
— Очень полезный тренер, 30 лет 15 клубов. Однолюб, стабильность, долгосрочная перспектива.

Геркус: я устал от «Ягуара»! Никому не советую

killermixspice57:
— Это ваш ягуар стоит около входа?
— Да.
— Можно я допью?

Геркус: «Локомотив» мог получить € 50 млн за 4 игроков, но Сёмин выступил против

borrachito:
— Это кто там стоил 50 млн? 40 — понятно, Ротенберг, кто остальные трое?

Геркус: другой клуб РПЛ брал Рыбуся за € 3,2 млн, а мы — за € 1,75. Кто молодец?

masturbinho:
— Геркус, тебе что, админку выдали?

Эмери: иногда тренеру нужно спровоцировать разногласия с футболистами

Warlocksoft:
— Так вот что это было? — удивился Дзюба — ТРЕНЕРИЩЕ!!!

Селюк назвал две причины, по которым «Зениту» стоит подписать контракт с Яя Туре

ska-zenit-44:
— Я могу назвать причину, по которой его не будет в «Зените».

Рыжиков — о ситуации Кокорина и Мамаева: над людьми просто издеваются

ash0tcumsh0t:
— Кокорин и Мамаев над людьми тоже просто издевались.

Общественный деятель Пятницкий: матч в СИЗО будет нарушением закона

columbus1:
— Судьба у пацанов такая — закон нарушать…

«Зенит» хотел включить Краневиттера в сделку по Акунье, «Спортинг» отказался

Porno:
— «Спортинг», как и любой другой клуб мира, мечтает о Заболотном, зачем им этот Краневитер.

«ПСЖ» предложил «Зениту» € 35 млн за Паредеса

gugogro:
— А чего ждут «Бавария», «Ювентус» и «Барселона»? Неужели не включатся в борьбу за Паредеса?

Роман Ерёменко подписал контракт с «Ростовом»

Officerpechorin:
— «Спартак» молодцы, конечно: потренировали, вылечили и отпустили к конкуренту.

Кокорин: мучают боли в колене, потому что физических нагрузок не хватает

columbus1:
— Предоставьте пацану бассейн! Сауну… и тёлок… Неужели не видите, что ему там плохо?

Гол Караваева помог «Витессу» одержать победу в первом матче с Березуцкими

eniza:
— По заголовку такое чувство, что «Витесс» играл с Березуцкими.

kara228:
— «Витесс» Слуцкого и Березуцких с Караваевым одержал победу над клубом, в котором нету Слуцкого с Березуцкими и Караваева.

Инс: любой мог сделать то, что сделал Сульшер в «Манчестер Юнайтед»

Gracio:
— Его Мостовой, что ли, укусил?

zenspb123:
— Любой не любой, но каждый второй на чем.ком точно смог бы.

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент