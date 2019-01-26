Габулов: после возвращения в строй Дзагоева ЦСКА заиграет более результативно

Бывший голкипер ЦСКА и сборной России Владимир Габулов, в настоящий момент занимающий пост министра физической культуры и спорта Северной Осетии, поделился мнением о выступлении «армейцев» в нынешнем сезоне.



«ЦСКА приятно удивил в этом сезоне. Из-за потери опытных футболистов и лидеров многие специалисты перед началом чемпионата практически списали „армейцев“, а ЦСКА заиграл в хорошо организованный футбол, который давал результат, в том числе и в Европе.



Лига чемпионов? ЦСКА играл хорошо в победных матчах, немного не везло с чехами. Красно-синие заслуживали выхода в весеннюю стадию еврокубков. Но иногда в футболе такое бывает. Если вспомнить мою карьеру, то в Лиге чемпионов мы с ЦСКА вышли в плей-офф с 8 очками, а сейчас 7 баллов оставили их на последнем месте в группе. Думаю, такое выступление будет для коллектива плюсом, при хорошей и правильной подготовке ребята будут прибавлять. А после возвращения в строй одного из лидеров — Алана Дзагоева — ЦСКА заиграет более результативно и качественно в атаке.

Почему Дзагоеву так не везет? Это футбол, а травмы — его часть. Алан переживал, что некоторое время не мог помочь ЦСКА. Он сильный человек и справится с этим, эта ситуация сделает его еще сильнее. Знаю, что в отпуске он тренировался каждый день, чтобы уже к сборам подойти в хорошей форме», — приводит слова Габулова «Р-Спорт».