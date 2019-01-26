ЦСКА начал второй сбор в Кампоаморе

Сегодня, 26 января, днём московский ЦСКА снова собрался в полном составе в Кампоаморе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.



Девять российских футболистов, включая Георгия Щенникова, Ильзата Ахметова, Ивана Облякова, Никиту Чернова и Дмитрия Ефремова, которые возвращались на выходные в Москву, присоединились к одноклубникам на сборе в Испании. Остальные игроки предпочли провести несколько дней отдыха в Испании — в Мадриде, Барселоне и других городах. Главный тренер команды Виктор Гончаренко прибыл в испанский лагерь «армейцев» ещё накануне. Сегодня в 18:30 мск вице-чемпионы России начнут первую тренировку на втором сборе.

После 17 туров этого сезона Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка. В первом после зимнего перерыва матче РПЛ «армейцы» 3 марта на выезде встретятся с тульским «Арсеналом».