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Гол Промеса помог «Севилье» обыграть «Леванте» с разгромным счётом

Гол Промеса помог «Севилье» обыграть «Леванте» с разгромным счётом
Футбол / Испания

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Севилья» принимала «Леванте». Встреча состоялась на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Голами в составе «Севильи» отметились Виссам Бен-Йеддер, Андре Силва, Франко Васкес и Пабло Сарабия, успешно реализовавший пенальти в ворота гостей. Голландский полузащитник «Севильи» Квинси Промес, ранее выступавший в составе московского «Спартака», вышел в стартовом составе, не сумел реализовать 11-метровый удар в концовке матча, после чего забил гол с игры.

«Севилья» набрала 36 очков и поднялась на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте» (26) — на 10-м месте в таблице Примеры. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», в активе которой 46 очков.

Испания - Примера. 21-й тур
26 января 2019, суббота. 15:00 МСК
Севилья
Севилья
5:0
Леванте
Валенсия
1:0 – Бен-Йеддер – 48, 2:0 – Силва – 60, 3:0 – Васкес – 71, 4:0 – Сарабия – 80 (пен), 5:0 – Промес – 90
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