Гол Витселя помог «Боруссии» Д разгромить «Ганновер-96»

В матче 19-го тура дортмундская «Боруссия» принимала «Ганновер-96». Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

В составе «Боруссии» отличились защитники Ашраф Хакими и Рафаэл Геррейру, нападающий Марко Ройс, а также хавбеки Марио Гётце и Аксель Витсель. Автором единственного гола «Ганновера-96» стал полузащитник Марвин Бакалорц.

Победная серия «Боруссии» в чемпионате Германии достигла трёх матчей. «Ганновер-96» потерпел третье поражение кряду.

Дортмундский клуб, набрав 48 очков, единолично возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. На втором месте — «Бавария» (39). При этом у мюнхенской команды одна игра в запасе.

Другие результаты 19-го тура

«Боруссия» М — «Аугсбург» — 2:0

«Фрайбург» — «Хоффенхайм» — 2:4

«Майнц» — «Нюрнберг» — 2:1

«Вольфсбург» — «Байер» — 0:3.