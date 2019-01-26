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Гол Витселя помог «Боруссии» Д разгромить «Ганновер-96»

Гол Витселя помог «Боруссии» Д разгромить «Ганновер-96»
Футбол / Германия

В матче 19-го тура дортмундская «Боруссия» принимала «Ганновер-96». Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

В составе «Боруссии» отличились защитники Ашраф Хакими и Рафаэл Геррейру, нападающий Марко Ройс, а также хавбеки Марио Гётце и Аксель Витсель. Автором единственного гола «Ганновера-96» стал полузащитник Марвин Бакалорц.

Победная серия «Боруссии» в чемпионате Германии достигла трёх матчей. «Ганновер-96» потерпел третье поражение кряду.

Дортмундский клуб, набрав 48 очков, единолично возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. На втором месте — «Бавария» (39). При этом у мюнхенской команды одна игра в запасе.

Другие результаты 19-го тура

«Боруссия» М — «Аугсбург» — 2:0

«Фрайбург» — «Хоффенхайм» — 2:4

«Майнц» — «Нюрнберг» — 2:1

«Вольфсбург» — «Байер» — 0:3.

Германия - Бундеслига. 19-й тур
26 января 2019, суббота. 17:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
5:1
Ганновер-96
Ганновер
1:0 – Хакими – 24, 2:0 – Ройс – 60, 3:0 – Гётце – 62, 4:0 – Геррейру – 67, 4:1 – Бакалорц – 86, 5:1 – Витсель – 90
Германия - Бундеслига. 19-й тур
26 января 2019, суббота. 17:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
2:0
Аугсбург
Аугсбург
1:0 – Вендт – 78, 2:0 – Херрман – 90+3
Германия - Бундеслига. 19-й тур
26 января 2019, суббота. 17:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
2:4
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1 – Жоэлинтон – 19, 1:1 – Хёлер – 42, 1:2 – Крамарич – 59 (пен), 1:3 – Крамарич – 72, 2:3 – Нидерлехнер – 77, 2:4 – Демирбай – 85
Германия - Бундеслига. 19-й тур
26 января 2019, суббота. 17:30 МСК
Майнц
Майнц
2:1
Нюрнберг
Нюрнберг
1:0 – Брозински – 12 (пен), 1:1 – Марграйттер – 43, 2:1 – Куайсон – 73
Германия - Бундеслига. 19-й тур
26 января 2019, суббота. 17:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
0:3
Байер
Леверкузен
0:1 – Хавец – 45 (пен), 0:2 – Фолланд – 62, 0:3 – Брандт – 88
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