«Боруссия» Д готова продать Кагаву за € 2—3 млн

Дортмундская «Боруссия» готова расстаться с полузащитником Синдзи Кагавой. С продажи 29-летнего японца руководство «шмелей» хочет выручить порядка € 2—3 млн, сообщает Bild.

В нынешнем сезоне Кагава принял участие только в двух матчах немецкой Бундеслиги, а также провёл по одной встрече в Кубке Германии и Лиге чемпионов.

Синдзи вернулся в «Боруссию» из «Манчестер Юнайтед» в конце лета 2014 года. Ранее он защищал цвета дортмундского клуба с 2010 по 2012 год.

«Боруссия», набрав 45 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии. Сегодня, 26 января, команда Люсьена Фавра проведёт матч 19-го тура с «Ганновером-96». Встреча пройдёт в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнётся в 17:30 мск.