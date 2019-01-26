Энди Коул: если Сульшер обыграет «ПСЖ», «МЮ» не придётся искать нового тренера

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул выразил мнение, что его бывший одноклубник Уле-Гуннар Сульшер близок к тому, чтобы стать основным претендентом на должность постоянного главного тренера «красных дьяволов».

«Уле постоянно говорит о сэре Алексе и о том, чему он у него научился. Он пытается работать с игроками так, как с нами работал Фергюсон. Тренер всегда говорил с нами, чтобы мы показали максимум на поле. Такой же подход использует Сульшер.

Чтобы сохранить работу, ему нужно выигрывать матчи. Если Уле продолжит побеждать, никто не сможет сказать ему, что он не может стать новым постоянным тренером «МЮ». Если команда обыграет «Бёрнли», а затем пройдёт «ПСЖ» в Лиге чемпионов, руководству не придётся искать кого-то другого», — приводит слова Коула Sky Sports.