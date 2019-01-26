Хадсон-Одои подал официальный запрос на трансфер в «Баварию»

Нападающий лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои не намерен продолжать выступления за клуб.



Как сообщает Sky Sports, 18-летний футболист подал руководству синих официальный запрос на трансфер в мюнхенскую «Баварию».



Ранее немецкий клуб сделал «Челси» несколько предложений о приобретении Хадсона-Одои, последнее из которых составило £ 35 млн (€ 39 млн), что соответствует требованиям лондонцев, однако стороны по-прежнему не могут договориться о трансфере. Сам форвард отказался от заключения нового контракта, по которому должен был получать £ 85 тыс. (около € 96 тыс.) в неделю. Действующее соглашение игрока с «Челси» рассчитано до 2020 года.



Сообщалось также об интересе к английскому нападающему со стороны «Ювентуса», «РБ Лейпциг» и «Ливерпуля».

«Ливерпуль» включился в борьбу за Хадсона-Одои