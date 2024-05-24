Юрий Жирков: кто станет чемпионом? В моём сердце «Зенит»

Бывший футболист московского «Динамо» и санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков ответил на вопрос, кто станет чемпионом в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Сложный вопрос — я и в «Динамо» был, и в «Зените». Завтра все матчи буду смотреть онлайн. Кто будет сильнее, тот и победит.

Чемпионства «Зенита» надоели? Не знаю, хорошо, что «Динамо» в гонке участвует, но в моём сердце также «Зенит». Мне тяжело сказать», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

После 29 туров чемпионата России первое место занимает «Динамо», набравшее 56 очков. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 54 очка. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в активе 53 очка.

Напомним, Жирков выступал в составе «Динамо» с 2013 по 2016 год, пока не перешёл в «Зенит», за который играл до 2021 года. В составе сине-бело-голубых российский футболист принял участие в 127 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 16 результативными передачами.

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