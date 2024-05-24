«Будет лучше, если ты уйдёшь». Лапорта заранее намекнул Хави на его увольнение

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил главному тренеру сине-гранатовых Хави о его увольнении в минувший понедельник, когда испанский специалист пришёл навестить босса каталонского клуба в больницу, где он лежал с пневмонией. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, Лапорта сказал Хави следующее: «Если бы я действовал эмоционально, то я бы хотел, чтобы ты продолжил работать. Однако если действовать рационально, то будет лучше, если ты уйдёшь».

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Напомним, «Барселона» объявила об увольнении Хави сегодня, 24 мая. Однако ранее СМИ сообщали, что президент каталонского клуба разозлился на испанского специалиста после того, как он публично заявил, что состав сине-гранатовых нуждается в усилении, однако клуб не может позволить себе этого ввиду сложного финансового положения.

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