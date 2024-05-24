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«Ташуев не сможет работать везде». Пресс-служба РПЛ — об увольнениях тренеров в Европе

«Ташуев не сможет работать везде». Пресс-служба РПЛ — об увольнениях тренеров в Европе
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги иронично отреагировала на последние новости об увольнениях тренеров из разных европейских клубов.

«Так много тренерских отставок у европейских клубов. Они не знают, что Сергей Ташуев не сможет одновременно работать везде?» — написала пресс-служба РПЛ в официальном телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 24 мая, «Барселона» объявила об увольнении Хави, а «Милан» — об увольнении Стефано Пиоли. Ранее аргентинский специалист Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера «Челси», а Массимилиано Аллегри был уволен из «Ювентуса».

Последним местом работы Ташуева стал воронежский «Факел», который он возглавлял с сентября 2023 года по 26 апреля 2024 года.

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

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