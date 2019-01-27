«Спартак» поздравил Глушакова с 32-летием и пожелал ему ярких побед с клубом

Московский «Спартак» в своём официальном «твиттере» поздравил с днём рождения полузащитника Дениса Глушакова. Сегодня, 27 января, капитану красно-белых исполняется 32 года.



«От всей души поздравляем Дениса с днём рождения, желаем ему крепкого здоровья, благополучия и ярких побед в составе красно-белых!», — говорится в сообщении «Спартака».



Глушаков перешёл «Спартак» в 2013 году из другого московского клуба – «Локомотива». В составе красно-белых хавбек в качестве капитана стал чемпионом России в сезоне-2016/17. Этот трофей стал для клуба первым с 2003 года. Также летом 2017 года «Спартак» завоевал Суперкубок страны, обыграв в решающем матче «Локомотив».



В нынешнем сезоне Глушаков провёл 11 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил 1 гол.



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